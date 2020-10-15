Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой

С началом отопительного сезона, который в 50 населенных пунктах под угрозой срыва, украинцев ждет увеличение сумм в платежках за газ и отопление, однако, по оценкам экспертов, голубое топливо будет ниже уровня прошлогодних цен. Об этом пишет Обозреватель.

Тарифы больше не контролирует Кабмин, а от цен на газ зависит стоимость тепла

В Украине с 1 августа 2020-го открыт свободный рынок газа для населения. Теперь "Нафтогаз" не обязан продавать голубое топливо по установленным правительством тарифам, более того, есть разные поставщики и можно свободно выбирать, у кого и по какой цене покупать.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находиться – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – рассказала аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

Аналитик Егор Комов озвучивает более негативный прогноз, по его оценкам, уже в декабре на рынке стоимость кубометра может составить 7 грн. Это значительно меньше, чем прошлогодняя цена, но при этом больше, чем украинцы платят сейчас.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет", – поясняет аналитик.

Чтобы поменять поставщика, нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить: документ на право собственность (право пользования), последнюю платежку, копию паспорта и ИНН. Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придет в течение 21 дня.

Газ будет поступать по той же трубе. Дело в том, что в результате запуска рынка функции поставщика и оператора сетей разделили. Теперь облгаз отвечает только за коммуникации, и ему нужно платить отдельно – так называемую абонплату. Она вносится, даже если вы вовсе не пользуетесь голубым топливом.

Если раньше тариф на газ (а это 80% в структуре тарифа на тепло) устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – констатирует директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Вместе с тем еще в прошлом году Кабмин принял постановление, которое разрешает менять тарифы на тепло без долгой процедуры согласования. Если раньше, чтобы повысить тариф на тепло, нужно было потратить от двух до четырех месяцев, то сейчас сделать это можно в том же месяце.

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Учитывая структуру тарифа на тепло, при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%.

К чему приведет новый тариф на газ

Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Вместе с подорожанием коммуналки в Кабмине также собираются урезать субсидии. Размер "скидки" считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа. В свою очередь обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги.

Этот процент для всех считается индивидуально. До мая этого года для подсчета средний доход на одного члена семьи делили на два прожиточных минимума и умножали на 15%. То, что получится – и есть процент обязательного платежа с совокупного дохода.

С мая 2020 года вместо 15% Кабмин начал считать 20%. Что это значит? Разберем на конкретном примере. По старым правилам семья из трех человек с доходом в 6 тыс. грн должна была платить за коммуналку не больше 900 грн. И если, к примеру, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 и оплатили коммуналку.

По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн. В результате размер субсидии уменьшится на 200 грн, с 1100 до 900 грн.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – комментировал новшество экс-министр соцполитики Андрей Рева.

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