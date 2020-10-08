В 50 населенных пунктах отопительный сезон под угрозой срыва

73 предприятия теплоэнергетики в 50 населенных пунктах ставят под угрозу начало отопительного сезона из-за долгов за газ.

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", передают Українськi Новини.

"На протяжении недели 11 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, что улучшило или полностью исправило проблему в таких населенных пунктах, как Харьков, Днипро, Кривой Рог, Богуслав, Ирпень, Чернобыль, Червоноград, Одесса, Полтава, Кочеток", - подчеркивается в нем.

В частности, в список предприятий, которые могут сорвать начало отопительного сезона, вошли Днепровская теплоцентраль и коммунальное предприятие Каменского городского совета "Теплосети" (оба - Каменское, Днепропетровская область), "Павлодартеплоэнерго" (Павлодар, Днепропетровская область), "Краматорсктеплоэнерго" (Краматорск, Донецкая область), "Токмак биоэнергия" (Токмак, Запорожская область).

Также в список должников входят "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (Ивано-Франковск), "Васильковтеплосеть" (Васильков, Киевская область), "ДТЭК Востокэнерго" (Счастье, Луганская область), "Теплоэнергетик" (Кропивницкий), "Областной информационно-технический центр" (Харьков), ООО "Нефтегазодобывающая компания ДВ" (Чугуев, Харьковская область).

Как сообщали Українськi Новини, 57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона.

Эксперты отмечают, что в разгар отопительного сезона суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%. Уже второй год подряд никто не может точно спрогнозировать стоимость газа, а вместе с ней будут колебаться и цены на тепло.

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