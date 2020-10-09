Общая готовность к отопительному сезону 2020/2021 превышает 95%, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что общая готовность по стране к отопительному сезону 2020-2021 годов превышает 95%.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Готовность домов, сетей, котельных уже больше 95%. Работы идут по графику по всей стране", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что ответственность за своевременное начало отопительного сезона несут местные администрации и органы местного самоуправления.

При этом он считает, что в этом году не должно быть проблем с началом отопительного сезона в некоторых городах.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 8 октября 73 предприятия теплоэнергетики в 50 населенных пунктах ставят под угрозу начало отопительного сезона из-за долгов за газ.

Ранее сообалось о том, что 57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона.

Кроме того, эксперты отмечают, что в разгар отопительного сезона суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%. Уже второй год подряд никто не может точно спрогнозировать стоимость газа, а вместе с ней будут колебаться и цены на тепло.

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