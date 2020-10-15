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15 октября 2020, четверг, 17:54 35
Общество 2020-10-15T18:00:01+03:00
Українські Новини
Во Львовской области школы уходят на каникулы, а ВУЗы - на "дистанционку" с понедельника

Во Львовской области школы уходят на каникулы, а ВУЗы - на "дистанционку" с понедельника

Ольга Фандорина
Школа, Львовская область, Вузы, дистанционное обучение, Карантин в школах
Школа. Фото: pixabay.com
Школа. Фото: pixabay.com

Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует школам начать каникулы, а высшим учебным заведениям - перейти на дистанционную форму обучения с 19 октября.

Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Комиссия приняла решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования области установить с 19 по 30 октября 2020 каникулы", - сказано в нем.

В последующий период школам рекомендовано рассмотреть возможность перехода на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемической ситуации.

"Также рекомендуется учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования перейти с 19 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении.

Переход рекомендуется провести с выездом из общежитий студентов, кроме сирот, лиц без родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий и "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также соискателей, совмещающих учебу с работой.

Как сообщали Українські новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова перешагнуло отметку в 5 000.

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