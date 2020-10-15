Курс евро для платежных карт понизился

В четверг курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD, в то время, как в киевских обменниках подорожал также доллар.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 4,27 коп. до 32,9404 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,10 коп. до 33,5343 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,1361 28,4717 32,9404 33,5343 3,25 4,39 Максимальный 28,3198 28,8000 33,2200 33,9500 3,50 5,00 Минимальный 27,0000 28,3500 31,5000 33,3796 3,00 3,78

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин.

Кроме того, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год.

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