подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 05:00 190
Финансы 2020-10-16T08:00:04+03:00
Українські Новини
НБУ снова понизил гривну перед выходными, — опубликован официальный курс

НБУ снова понизил гривну перед выходными, — опубликован официальный курс

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
гривна. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
гривна. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 октября, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,6193
1 доллар США 28,3365
1 швейцарский франк 31,0010
10 иен 2,6933
10 российских рублей 3,6275

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

В то же время в четверг курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс НБУ курс доллара Курс евро

Перед выходными доллар вырос, а евро упал в цене, ...
Курс евро для платежных карт понизился...
Доллар в обменниках подорожал. Курс валют в Украин...
Доллар дешевеет. Официальный курс валют на сегодня...
Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне. Семь областных центров попадают в "красную"
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан
Новости
Ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов на сайте Українських Новин 07:05
Сегодня в Киеве начинается отопительный сезон. Как к нему подготовиться, чтобы сэкономить на коммуналке 05:55
В Украине растут расходы на пенсии: у кого и на сколько повысятся выплаты 05:45 Инфографика
Пенсионеров могут оставить без надбавок: кому это грозит и как не лишиться доплат 05:30 Инфографика
Тарифы на газ могут меняться ежемесячно. На сколько увеличатся платежки украинцев зимой 05:28
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
С сегодняшнего дня школам в Украине рекомендовано начать каникулы 10:41
Фонд гарантирования потребовал от Рожковой возместить 1,5 миллиарда гривень ущерба, нанесенного "Платинум Банку", - СМИ 09:39
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
больше новостей
Freedom House улучшила показатель уровня свободы в интернете в Украине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok