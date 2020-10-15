Курс валют от НБУ: после официального выходного доллар подорожал

В то время, как аналитик дал прогноз курса доллара на неделю, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,8793 1 доллар США 28,3164 1 швейцарский франк 31,1152 10 иен 2,6841 10 российских рублей 3,6770 1 евро 33,3935



Как сообщали Українські Новини, 14 октября все банки были закрыты в связи с государственным праздником.



Ранее эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.



Тем временем, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться.

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