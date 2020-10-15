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15 октября 2020, четверг, 05:15 174
Экономика 2020-10-15T07:00:03+03:00
Українські Новини
Курс валют от НБУ: после официального выходного доллар подорожал

Курс валют от НБУ: после официального выходного доллар подорожал

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс, курс доллара, Курс доллара в Украине
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В то время, как аналитик дал прогноз курса доллара на неделю, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-14 октября, на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,8793
1 доллар США 28,3164
1 швейцарский франк 31,1152
10 иен 2,6841
10 российских рублей 3,6770
1 евро 33,3935


Как сообщали Українські Новини, 14 октября все банки были закрыты в связи с государственным праздником.

Ранее эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Тем временем, что будет с курсом доллара, если в Украине снова введут тотальный карантин. Если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться.  

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