Россия прекратит работу с Нидерландами и Австралией по крушению на Донбассе MH17

Россия решила прекратить участие в консультациях с Нидерландами и Австралией по делу о крушении 17 июля 2014 года в Донецкой области самолета компании Boeing малазийских авиалиний рейса MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур".

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, передают Українськi Новини.

"Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - сказано в нем.

РФ уверена, что Нидерланды хотят возложить на нее ответственность за трагедию.

"Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее. Расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России... По всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших", - сказано в сообщении.

При этом РФ намерена продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму.

Также ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17.

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