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15 жовтня 2020, четвер, 16:41 10
Європа 2020-10-15T18:45:04+03:00
Українські Новини
Росія припинить роботу з Нідерландами й Австралією про аварію на Донбасі MH17

Росія припинить роботу з Нідерландами й Австралією про аварію на Донбасі MH17

Ольга Фандорина
Boeing-777, МН17, MH17 катастрофа Boeing в Донецьку
Boeing-777. Фото: dw.com
Boeing-777. Фото: dw.com

Росія вирішила припинити участь в консультаціях з Нідерландами й Австралією у справі про катастрофу 17 липня 2014 року в Донецькій області літака компанії Boeing малазійських авіаліній рейсу MH17 "Амстердам - ​​Куала-Лумпур".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ РФ, передають Українські Новини.

"Не чекаючи навіть проміжних підсумків консультацій, а пройшло всього три раунди, Гаага вибрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії в ЄСПЛ. Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і наша участь в них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі ", - сказано в ньому.

РФ впевнена, що Нідерланди хочуть покласти на неї відповідальність за трагедію.

"Нідерланди з найпершого дня дотримувалися єдиної версії події та просували її. Розслідування вийшли упередженими, поверхневими та політизованими. Було зроблено все, аби підкріпити скоростиглі звинувачення на адресу Росії ... По всій видимості, Австралія і Нідерланди та не прагнули розібратися в тому, що насправді сталося влітку 2014 року, а були націлені лише на те, щоб домогтися від Росії визнання провини й отримання компенсацій для родичів загиблих ", - сказано в повідомленні.

При цьому РФ має намір продовжити взаємодію з компетентними органами Нідерландів, в тому числі в справі дослідження питання про не закриття України свого повітряного простору для польотів цивільних літаків над зоною збройного конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, фігурант у справі збиття MH17 керував штурмом української військової частини в Криму.

Також жоден з обвинувачених не з'явився на суд у справі про збитий "Боїнгу" рейсу MH17.

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