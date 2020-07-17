подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июля 2020, пятница, 08:17 447
Общество 2020-07-17T09:00:25+03:00
Українські Новини
Сегодня 6 лет со дня катастрофы малазийского Boeing-777 в Донецкой области

Сегодня 6 лет со дня катастрофы малазийского Boeing-777 в Донецкой области

Валерия Драгомирова
Донецкая область, Malaysia Airlines, Boeing-777, Катастрофа самолета
Место падения самолета Malaysia Airlines в Донецкой области.
Место падения самолета Malaysia Airlines в Донецкой области.

Сегодня исполняется 6 лет со дня катастрофы самолета Boeing-777 рейса MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года и упал в районе Тореза Донецкой области.

Рейс МН17 совершал перелет по маршруту из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия).

На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Сразу после катастрофы самолета на месте падения была организована поисковая операция, однако боевики "Донецкой народной республики" окружили эпицентр происшествия и не допускали к нему спасателей и представителей международных организаций, неоднократно угрожая им, несколько раз даже открывали огонь.

Кроме того, боевиками были захвачены бортовые самописцы самолета, позже переданные Малайзии, которая, в свою очередь передала их Нидерландам.

Как сообщали Українські Новини, президент Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность. 

Тем временем в Индийском океане обнаружены более ста объектов пропавшего Boeing.

Больше новостей о: Донецкая область Malaysia Airlines Boeing-777 Катастрофа самолета

Сегодня 6 лет со дня катастрофы малазийского Boeing-777 в Донецкой области
Гривна ослабла. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на пятницу
Новости
Рада сегодня рассмотрит создание 136 укрупненных районов 09:07
В Киеве на три дня ограничили съезд с Шулявского путепровода 09:00
Черноморские портовики вышли на митинг против российской экспансии, - СМИ 08:45
В США провели вторую за неделю казнь на федеральном уровне 08:41
На Донбассе в бою ранены четверо украинских военных 08:30
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
МВД инициирует запрет на госрегистрацию подлежащих утилизации авто. Что это значит 10:00
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok