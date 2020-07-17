Сегодня 6 лет со дня катастрофы малазийского Boeing-777 в Донецкой области

Сегодня исполняется 6 лет со дня катастрофы самолета Boeing-777 рейса MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области.

Самолет был сбит 17 июля 2014 года и упал в районе Тореза Донецкой области.

Рейс МН17 совершал перелет по маршруту из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия).

На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Сразу после катастрофы самолета на месте падения была организована поисковая операция, однако боевики "Донецкой народной республики" окружили эпицентр происшествия и не допускали к нему спасателей и представителей международных организаций, неоднократно угрожая им, несколько раз даже открывали огонь.

Кроме того, боевиками были захвачены бортовые самописцы самолета, позже переданные Малайзии, которая, в свою очередь передала их Нидерландам.



Как сообщали Українські Новини, президент Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность.



Тем временем в Индийском океане обнаружены более ста объектов пропавшего Boeing.