Ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах идет слушанье по делу о сбивании самолета Boeing рейса МН17 в 2014 году под Донецком. В результате авиакатастрофы погибло 298 человек. Председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Об этом сообщает "РБК-Украина". Известно, что подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Как отмечается, на заседании будут присутствовать только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова. Также судья Стейнхаюс объявил, что, в случае если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие. Отметим, что судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе на этой неделе будут проходить ежедневно с 11:00 до 19:00 по киевскому времени. Как сообщали Українські Новини, фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму. Напомним, в судебном процессе над подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 на Донбассе представлять сторону обвинения будет прокуратура Нидерландов.