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09 марта 2020, понедельник, 17:57 39
Судебная власть 2020-03-09T17:57:30+02:00
Українські Новини
Ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17

Ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17

Таня Войтюк
Нидерланды, МН17, Суд в Гааге, Крушение МН17, суд по делу МН17
Суд по делу МН17. Фото: twitter.com/EvaHartog
Суд по делу МН17. Фото: twitter.com/EvaHartog

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах идет слушанье по делу о сбивании самолета Boeing рейса МН17 в 2014 году под Донецком. В результате авиакатастрофы погибло 298 человек. Председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Об этом сообщает "РБК-Украина"

Известно, что подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Как отмечается, на заседании будут присутствовать только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова.

Также судья Стейнхаюс объявил, что, в случае если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие.

Отметим, что судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе на этой неделе будут проходить ежедневно с 11:00 до 19:00 по киевскому времени.

Как сообщали Українські Новини, фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму.

Напомним, в судебном процессе над подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 на Донбассе представлять сторону обвинения будет прокуратура Нидерландов.

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