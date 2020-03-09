Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части

Один из фигурантов по делу сбития Boeing рейса МН17 в 2014 году под Донецком, по имени Василий Геранин, установленный СБУ, как полковник вооруженных сил России, руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае в марте 2014 года.

Об этом рассказал украинский военный Сергей Гундер, который в 2014 году был начальником штаба указанной воинской части, передает Радио.Свобода.

Согласно информации, Геранин приехал в часть на микроавтобусе и попросить впустить на территорию. После отказа, по его приказанию, воинскую часть штурмовали вооруженные люди в масках.

"Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданском. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он команды и отдавал своим людям", - рассказал офицер ВМС Украины Сергей Гундер", – рассказал журналистам Гундер.

Он также сообщил, что вместе с Гераниным в штурме принимал участие экс-командир боевиков на Донбассе Игорь Безлер. Еще в день падения "Боинга" MH17 17 июля 2014 СБУ опубликовала аудиозаписи переговоров боевиков, касающиеся катастрофы. На одном из этих записей, фигурируют Василий Геранин и Игорь Безлер.

В частности, по версии СБУ, в опубликованных переговорах можно услышать, как Игорь Безлер отчитывается перед Геранин о сбивания боинга MH17.

Судя по аудиозаписи, разговор состоялся через полчаса после падения лайнера. По данным Службы безопасности Украины, полковник ГРУ Василий Геранин на тот момент курировал главаря горловских боевиков Игоря Безлер.

Как сообщали Українські Новини, в судебном процессе над подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 на Донбассе представлять сторону обвинения будет прокуратура Нидерландов.

Тем временем Зеленский верит, что виновные в крушении самолета Malaysia Airlines понесут ответственность.