Самая теплая ночь: в Киеве установлен новый температурный рекорд

В то время, как синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени, ночь с 13 на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.



"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 14 октября в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5 ° С. Предыдущее рекордное значение + 12,0° С 1993 превышено на 2,5 ° С", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, ночь на 8 октября в Киеве побила температурный рекорд. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла.



Также в первый день осени в Киеве был установлен температурный рекорд. Предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9 °С превышено аж на 3,0 °С.



Кроме того, первые морозы и снег ожидаются уже в октябре.

Тем временем синоптики дали экстремальный прогноз до конца октября с жарой и снегом. После 23 октября в западные регионы Украины придет циклон, могут начаться дожди.

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