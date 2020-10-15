Самая теплая ночь: в Киеве установлен новый температурный рекорд

В то время, как синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени, ночь с 13 на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского."По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 14 октября в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже 14,5 ° С. Предыдущее рекордное значение + 12,0° С 1993 превышено на 2,5 ° С", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, ночь на 8 октября в Киеве побила температурный рекорд. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла.Также в первый день осени в Киеве был установлен температурный рекорд. Предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9 °С превышено аж на 3,0 °С.Кроме того, первые морозы и снег ожидаются уже в октябре. Тем временем синоптики дали экстремальный прогноз до конца октября с жарой и снегом. После 23 октября в западные регионы Украины придет циклон, могут начаться дожди.