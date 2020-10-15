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15 октября 2020, четверг, 05:50 2202 Инфографика
Жизнь 2020-10-15T06:15:07+03:00
Українські Новини
Снег с жарой в октябре и теплый ноябрь: синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени

Снег с жарой в октябре и теплый ноябрь: синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени

Надежда Комендантова
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Листья. Фото: Pixabay
Листья. Фото: Pixabay

После того как на праздник Покрова в Карпатах выпал снег, уже в конце этой неделе в страну придет похолодание, температура воздуха будет снижаться до конца месяца, но в некоторых регионах возможны "качели".

Об этом заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщает "Экспресс".

По его словам, до конца октября температура воздуха днем упадет до +8 градусов, только на Закарпатье похолодание может прийти позже.

"В октябре среднемесячная температура составит плюс +7+12 градусов, в горах будет холоднее - в пределах 6-7 градусов выше нуля. Осадков выпадет 30-65 миллиметров. Больше всего их ожидается в Карпатах - до 100 миллиметров", - отметил он.

Погода в октябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня. Погода в октябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня.

В свою очередь, климатолог Василий Троцюк, директор Научно-аналитического центра заявил, что в Украине четко прослеживаются аномалии, вызванные "смещением" сезонов - зима надвигается на весну, лето - на осень, а осень - на зиму.

Он отметил, что 25 октября в Украине температура воздуха не будет подниматься выше +18 градусов днем, +4+8 ночью. В центре страны возможны заморозки.

Троцюк подчеркнул, что температура продолжит падать в ноябре, во второй половине месяца ночью температура будет опускаться до нуля. После 20 ноября ожидается снег, но он будет падать вместе с дождем и таять.

Погода в ноябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня. Погода в ноябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня.

Как сообщали Українські Новини, первые морозы и снег ожидаются уже в октябре.

Также синоптики дали экстремальный прогноз до конца октября с жарой и снегом. 

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