Теплая ночь в Киеве побила температурный рекорд

Ночь на четверг, 8 октября, в Киеве отличилась не только сильным туманом, который резко опустился на город, но и, как и предыдущая, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Впервые с 1881 года температура не опустилась ниже 15,1 градусов тепла.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 13,6 градусов 1893 года превышено на 1,5 градусов.

Как сообщали Українські Новини, также вчера из-за сильной непогоды, дождя и ветра в Киеве вчера произошло 137 ДТП.

Кроме того, 7 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков - 39 мм, что на 11 мм больше чем в 1905 году.

В среду в большинство областей Украины пришли дожди и сильный ветер. Так, из-за грозы в Киеве без света остался микрорайон Отрадный, что в Соломенском районе.

Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов.

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