Найтепліша ніч: в Києві встановлено новий температурний рекорд

У той час, як синоптики прогнозують погодні аномалії до кінця осені, ніч з 13 на 14 жовтня в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 14 жовтня в Києві виявилася теплою, адже температура не опустилася нижче 14,5 ° С. Попереднє рекордне значення + 12,0 ° С +1993 перевищено на 2,5 ° С ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ніч на 8 жовтня в Києві побила температурний рекорд. Вперше з 1881 року температура не опустилася нижче 15,1 градуса тепла.

Також в перший день осені в Києві був встановлений температурний рекорд. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9 ° С перевищено аж на 3,0 ° С.

Крім того, перші морози та сніг очікуються вже в жовтні.

Тим часом синоптики дали екстремальний прогноз до кінця жовтня зі спекою і снігом. Після 23 жовтня в західні регіони України прийде циклон, можуть початися дощі.

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