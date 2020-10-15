Венедиктова отказалась возобновить дело "Роттердам+"

Венедиктова отказала в удовлетворении жалыбо на закрытие дела "Роттердам+". Фото: pravda.com.ua

Венедиктова отказала в удовлетворении жалыбо на закрытие дела "Роттердам+". Фото: pravda.com.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства по формуле "Роттердам+", тогда как ранее сообщалось, что САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Отказала в удовлетворении жалобы на закрытие дела", – сказал он.

Источник отметил, что в удовлетворении жалобы было отказано по формальной причине, мотивируя это тем, что не поступили материалы.

Как сообщали Українськi Новини, САП готова возобновить дело "Роттердам+" в случае соответствующего решения суда.

Национальное антикоррупционное бюро подало руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора жалобы относительно закрытия уголовного производства относительно формулы "Роттердам+".

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости