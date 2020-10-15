Венедіктова відмовилася відновити справу "Роттердам +"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася скасувати постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про закриття кримінального провадження за формулою "Роттердам +", тоді як раніше повідомлялося, що САП не бачить підстав для повторної подачі клопотання про відсторонення глави Окружного суду Києва Вовка. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора. "Відмовила в задоволенні скарги на закриття справи", - сказав він. Джерело зазначило, що в задоволенні скарги було відмовлено через формальну причину, мотивуючи це тим, що не надійшли матеріали. Як повідомляли Українські Новини, САП готова відновити справа "Роттердам +" в разі відповідного рішення суду. Національне антикорупційне бюро подало керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генерального прокурора скарги щодо закриття кримінального провадження щодо формули "Роттердам +". Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за формулою "Роттердам +".