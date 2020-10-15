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15 жовтня 2020, четвер, 13:45 9
Судова влада 2020-10-15T18:30:06+03:00
Українські Новини
Венедіктова відмовилася відновити справу "Роттердам +"

Венедіктова відмовилася відновити справу "Роттердам +"

Александр Савич
НАБУ, Роттердам+, Ірина Венедіктова
Венедіктова відмовила в задоволенні скарги на закриття справи
Венедіктова відмовила в задоволенні скарги на закриття справи "Роттердам +". Фото: pravda.com.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася скасувати постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про закриття кримінального провадження за формулою "Роттердам +", тоді як раніше повідомлялося, що САП не бачить підстав для повторної подачі клопотання про відсторонення глави Окружного суду Києва Вовка.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Відмовила в задоволенні скарги на закриття справи", - сказав він.

Джерело зазначило, що в задоволенні скарги було відмовлено через формальну причину, мотивуючи це тим, що не надійшли матеріали.

Як повідомляли Українські Новини, САП готова відновити справа "Роттердам +" в разі відповідного рішення суду.

Національне антикорупційне бюро подало керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генерального прокурора скарги щодо закриття кримінального провадження щодо формули "Роттердам +".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за формулою "Роттердам +".

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