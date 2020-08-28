САП закрыла дело "Роттердам+"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Старший группы прокуроров (САП) принял такое решение (закрыть дело)", - сказал собеседник.

По его словам, дело было закрыто, поскольку Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело экспертизу, которая оказалась неэффективной.

Источник сообщил, что с такими доказательствами и материалами прокурор принял вынужденное решение о закрытии дела, поскольку не готов был идти в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля энергохолдинг ДТЭК заявил, что следствие приостановило досудебное расследование по делу формулы "Роттердам+".

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что так называемая формула "Роттердам+" работает в Украине.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+": оценен ущерб.

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