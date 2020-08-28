подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 августа 2020, пятница, 19:47 641
Экономика 2020-08-28T20:15:12+03:00
Українські Новини
САП закрыла дело "Роттердам+"

САП закрыла дело "Роттердам+"

Ольга Фандорина
Роттердам, НАБУ, САП, Роттердам+
Уголь. Фото: 112.ua
Уголь. Фото: 112.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Старший группы прокуроров (САП) принял такое решение (закрыть дело)", - сказал собеседник.

По его словам, дело было закрыто, поскольку Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело экспертизу, которая оказалась неэффективной.

Источник сообщил, что с такими доказательствами и материалами прокурор принял вынужденное решение о закрытии дела, поскольку не готов был идти в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля энергохолдинг ДТЭК заявил, что следствие приостановило досудебное расследование по делу формулы "Роттердам+".

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что так называемая формула "Роттердам+" работает в Украине.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+": оценен ущерб.

Больше новостей о: Роттердам НАБУ САП Роттердам+

Порошенко должен давно сидеть в тюрьме с конфискац...
В двух городах Нидерландов ужесточают карантин...
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедикт...
ВАКС поставил точку по мере пресечения главе ГСА З...
Назначение Сытника директором НАБУ было неконституционным, — КС
Запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны"
Новости
Агро Газ Трейдинг и Одесский припортовый завод продлили давальческий контракт на 4 месяца 20:21
Назначение Сытника директором НАБУ было неконституционным, — КС 20:13
Запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны" 20:07
САП закрыла дело "Роттердам+" 19:47
В черкасской мэрии обыски – подозревают кражу 63 млн гривен из бюджета 19:17
больше новостей
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
больше новостей
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой 13:14
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
больше новостей
Тунис закрыл границы для украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok