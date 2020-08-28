САП закрыла дело "Роттердам+"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+". Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Старший группы прокуроров (САП) принял такое решение (закрыть дело)", - сказал собеседник. По его словам, дело было закрыто, поскольку Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело экспертизу, которая оказалась неэффективной. Источник сообщил, что с такими доказательствами и материалами прокурор принял вынужденное решение о закрытии дела, поскольку не готов был идти в суд. Как сообщали Українськi Новини, 10 июля энергохолдинг ДТЭК заявил, что следствие приостановило досудебное расследование по делу формулы "Роттердам+". Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что так называемая формула "Роттердам+" работает в Украине. Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+": оценен ущерб.