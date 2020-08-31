НАБУ подало жалобы в САП и Офис генпрокурора из-за закрытия дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подало руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Офиса генерального прокурора жалобы относительно закрытия уголовного производства по формуле "Роттердам+". Об этом Українським Новинам сообщили в НАБУ. Одна жалоба подана в адрес исполняющего обязанности главы САП Максима Грищука, другая - на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой. По результатам их рассмотрения буде вынесено решение. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что так называемая формула "Роттердам+" работает в Украине. Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+": оценен ущерб. Действие формулы "Роттердам +" прекратилось с 1 июля 2019 в связи с переходом к новому рынку электроэнергии. В августе 2018 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +".