НАБУ подало жалобы в САП и Офис генпрокурора из-за закрытия дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подало руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Офиса генерального прокурора жалобы относительно закрытия уголовного производства по формуле "Роттердам+".

Об этом Українським Новинам сообщили в НАБУ.

Одна жалоба подана в адрес исполняющего обязанности главы САП Максима Грищука, другая - на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По результатам их рассмотрения буде вынесено решение.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что так называемая формула "Роттердам+" работает в Украине.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело из-за отмены формулы "Роттердам+": оценен ущерб.

Действие формулы "Роттердам +" прекратилось с 1 июля 2019 в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

В августе 2018 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +".

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