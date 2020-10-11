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11 октября 2020, воскресенье, 20:30 118
Силовые структуры 2020-10-11T20:30:53+03:00
Українські Новини
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка

САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка

Надежда Комендантова
Отстранение, судья Вовк, Павел Вовк, САП
Павел Вовк.
Павел Вовк.

Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая готова возобновить дело "Роттердам+" в случае соответствующего решения суда, не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Павла Вовка от должности и избрания меры пресечения.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук.

По его словам, на данный момент по делу судей Окружного суда назначены экспертизы, и оно расследуется.

Отвечая на вопрос о том, будет ли САП повторно обращаться в Высший совет правосудия с ходатайством об отстранении Вовка, Грищук сообщил, "если будут основания".

Пока что с таким ходатайством САП не обращалась.

Как сообщали Українськi Новини, Высший совет правосудия вернул без рассмотрения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который будет снят с розыска автоматически после закрытия дела "Роттердам+".

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

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