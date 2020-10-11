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11 октября 2020, воскресенье, 18:30 336
Судебная власть 2020-10-11T18:37:00+03:00
Українські Новини
САП готова возобновить дело "Роттердам+" в случае соответствующего решения суда

САП готова возобновить дело "Роттердам+" в случае соответствующего решения суда

Анна Рудык
Максим Грищук, САП, Роттердам+, Офис Генпрокурора
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

В то время, как НАБУ подало жалобы в САП и Офис генпрокурора из-за закрытия дела "Роттердам+", Специализированная антикоррупционная прокуратура готова возобновить расследование дела касательно формулы "Роттердам+" в случае соответствующего решения суда.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук.

"Если будет решение суда - будем расследовать", - сказал он.

По его словам, отменить постановление прокурора о прекращении следствия в соответствии с ч. 6 ст. 36 УПК Украины может только руководитель САП или генеральный прокурор.

Он добавил, что также постановление можно обжаловать в судебном порядке.

"Я не прокурор по этому делу. Мне известно, что это постановление было обжаловано в суде, и подали апелляцию. Окончательное решение будет принято судом апелляционной инстанции...согласно информации, которую я имею, дело закрыто из-за того, что прокурор не усмотрел возможности доказательства виновности, в том числе и по убыткам в понимании УПК Украины вне разумных сомнений", - сообщил Грищук.

Кроме того, он отметил, что буквально недавно появилась информация, что есть новая экспертиза по делу, которую нужно еще изучить.

С этой экспертизой НАБУ не обращалось еще в САП.

Как сообщали Українськi Новини, экс-председатель НКРЭКУ Вовк будет снят с розыска автоматически после закрытия дела "Роттердам+".

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

 
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