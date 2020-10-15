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15 октября 2020, четверг, 08:29 947
Общество 2020-10-15T09:00:02+03:00
Українські Новини
Украина на карантине 218 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах

Украина на карантине 218 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

В то время как Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями, сегодня начался 218-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 13 октября было принято решение о продлении адаптивного карантина до 1 января 2021 года.

До этой даты осталось 78 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывая на территорию Украины должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Также все категории граждан, прибывающие с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Тем временем, в Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки.

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Украина на карантине 218 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах
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