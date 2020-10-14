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14 октября 2020, среда, 11:47 262 Инфографика
Общество 2020-10-14T13:00:03+03:00
Українські Новини
С начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки

С начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 13 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 422 человека до 28 512, умерших - на 21 до 518.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram. 

"За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян. На сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он. 

Заболели 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 91, в Оболонском - 61, в Дарницком - 59 случаев.

Статистика по коронавирусу в Киеве. Инфографика: КГГАСтатистика по коронавирусу в Киеве. Инфографика: КГГА


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Тем временем Кабмин запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

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