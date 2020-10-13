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13 октября 2020, вторник, 20:41 74
Общество 2020-10-13T20:45:01+03:00
Українські Новини
В Харькове решили начать отопительный сезон 15 октября

В Харькове решили начать отопительный сезон 15 октября

Валерия Драгомирова
Харьков, Отопление, Отопление в Харькове
Отопление
Отопление

И пока в 50 населенных пунктах отопительный сезон под угрозой срыва, Харьков решил начать отопительный сезон 15 октября.

Об этом говорится в сообщение на сайте Харьковского городского совета, передают Українськi Новини.

Распоряжение о начале отопительного сезона подписал во вторник секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

Как сообщали Українськi Новини, как правило, в Украине отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля.

Также, согласно опросу, больше половины украинцев не верят, что отопительный сезон будет сорван. 29,4% опрошенных считают, что вероятность срыва отопительного сезона низкая, 28,2% - уверены, что срыва не произойдет.

Ранее в КГГА рассказали, насколько готовы к отоплению столичные дома.

Среди обследованных 2 922 из 3 007 жилых зданий ЖСК, ОСМД, ведомственных жилых домов, ведомственных общежитий и инвестиционных домов зафиксировано низкое состояние готовности к пуску тепла.



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