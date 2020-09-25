В КГГА рассказали, насколько готовы к отоплению столичные дома

В то время, как украинцы каждый месяц будут платить за отопление по разным тарифам, Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует низкий уровень подготовки к отопительному сезону домов в управлении жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Для включения отопления готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия, и только 40% ЖСК, ОСМД, ведомственных и других категорий домов... По результатам мониторинга, из 8 111 жилых домов, находящихся в обслуживании коммунальных предприятий, акты готовности получили 7 570 (93%). В Святошинском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах к отопительному сезону готовы все дома", - говорится в нем.

Среди обследованных 2 922 из 3 007 жилых зданий ЖСК, ОСМД, ведомственных жилых домов, ведомственных общежитий и инвестиционных домов зафиксировано низкое состояние готовности к пуску тепла.

В этой категории балансодержатели подготовили 35-40% сооружений.

Согласно правилам использования тепловой энергии, во время подготовки к отопительному сезону балансодержатели дома обязаны проверить и в случае необходимости отремонтировать неисправную арматуру, узлы, обеспечить промывку домовых теплосетей, утепление мест общего пользования.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что Киев находится на финальной стадии подготовки к отопительному сезону 2020/21.

Кроме того, счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно.

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