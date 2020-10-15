В ноябре запланировано открыть два новых КПВВ в Луганской области

В то время, как КПВВ "Станица Луганская" прекращает пропуск людей на две недели из-за COVID-19, два новых контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) запланировано открыть в ноябре на подконтрольной и неподконтрольной власти территории в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ. (Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе) Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года", - сказано в нем.

По данным Офиса Президента, в подгруппе ТКГ по безопасности представитель ОБСЕ отметил, что на центральном месте в ее работе должны стоять политические вопросы.

Он также акцентировал внимание на необходимости обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донбасса.

"Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информация не предоставлена", - сказано в сообщении.

По итогам заседания Офис отметил положительные сдвиги в продолжении разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в июне возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия.

Также Украина и Польша хотят открыть больше пунктов пропуска на границе.

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