Украина и Польша хотят открыть больше пунктов пропуска на границе

Украина и Польша работают над увеличением количества пунктов пропуска на государственной границе и пропускной способности действующих. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе украинско-польского экономического форума, который проводится в Одессе при участии Президента Польши Анджея Дуды, передают Українськi Новини. "Сегодня на украинско-польской границе действует 8 автомобильных пунктов пропуска. Очевидно, что их недостаточно. Мы действительно работаем с нашими партнерами, чтобы увеличить и количество новых пунктов пропуска и пропускную способность всех существующих пунктов", - сказал он. По его словам, Украина также работает над улучшением состояния автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей. Также Президент отметил необходимость совместного эффективного противодействия контрабанде. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявляет, что прямые инвестиции Польши в Украину составляют более 800 млн долларов.Ранее Польша изменила правила прохождения карантина для украинских заробитчан.