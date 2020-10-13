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13 октября 2020, вторник, 15:23 252
Внешняя политика 2020-10-13T15:45:01+03:00
Українські Новини
Украина и Польша хотят открыть больше пунктов пропуска на границе

Украина и Польша хотят открыть больше пунктов пропуска на границе

Валерия Драгомирова
Пункты пропуска, Граница с Польшей, Польша-Украина
Граница с Польшей
Граница с Польшей

Украина и Польша работают над увеличением количества пунктов пропуска на государственной границе и пропускной способности действующих.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе украинско-польского экономического форума, который проводится в Одессе при участии Президента Польши Анджея Дуды, передают Українськi Новини.

"Сегодня на украинско-польской границе действует 8 автомобильных пунктов пропуска. Очевидно, что их недостаточно. Мы действительно работаем с нашими партнерами, чтобы увеличить и количество новых пунктов пропуска и пропускную способность всех существующих пунктов", - сказал он.

По его словам, Украина также работает над улучшением состояния автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.

Также Президент отметил необходимость совместного эффективного противодействия контрабанде.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявляет, что прямые инвестиции Польши в Украину составляют более 800 млн долларов.

Ранее Польша изменила правила прохождения карантина для украинских заробитчан.

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