Возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия

В пунктах пропуска "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пропуск граждан будет осуществляться с 11:00 до 14:00 ежедневно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В 11:00, согласно приказу командующего ООС, восстанавливается пропуск через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Сейчас в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, которые готовы к возобновлению пропускных операций", - сказано в сообщении 10 июня.

Отмечается, что желающие пересечь линию разграничения и попасть на временно оккупированную территорию начали собираться у КПВВ около 6 часов утра.

По состоянию на 8:30 у "Станицы Луганской" собралось 45 человек, а у "Марьинки" - 55 транспортных средств (около 90 человек).

Среди собравшихся у КПВВ дети и пожилые люди.

"В то же время не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", - говорится в сообщении.

Указано, что пропуск в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" ежедневно будет осуществляться с 11:00 до 14:00.

Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного периода допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

Учитывая регламентированное время осуществления пропуска, приоритет будет предоставляться гражданам, которые следуют по причинам социально-гуманитарного характера, при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые следуют для внешнего независимого оценивания.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться при наличии средств защиты органов дыхания.

Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться ограниченное количество граждан для обеспечения социальной дистанции.

Кроме того, граждане, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг и опрос относительно контакта с больными COVID-19.

Эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации.

Как сообщали Українськi Новини, с 10 июня разрешается проводить некоторые массовые и культурные мероприятия.



Кроме того, с 10 июня могут возобновить работу базы отдыха и санатории, однако только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина.