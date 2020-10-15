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15 октября 2020, четверг, 12:12 69
Общество 2020-10-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
Конституция запрещает референдум по налогам

Конституция запрещает референдум по налогам

Валерия Драгомирова
Референдум, Налоги, Конституция Украины, Опрос Зеленского
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

Статья 74 Конституции Украины запрещает проведение референдумов по вопросам налогов.

Об этом говорится в Основном законе, передают Українськi Новини.

"Референдум не допускается относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии", - гласит статья 74.

Во вторник, 13 октября, Президент Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям на избирательных участках 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат, однако сразу не пояснил, о чем именно идет речь.

В среду, 14 октября, Зеленский назвал первый из вопросов: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

В четверг он назвал второй вопрос: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) предусматривает установление налоговых или таможенных льгот для национальных или иностранных предпринимателей с целью активизации социально-экономического развития региона, отрасли или государства в целом.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента ранее подтвердил, что анонсированный Зеленским опрос избирателей на участках в день местных выборов, 25 октября, не будет иметь юридических последствий.

Ранее в Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского.

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