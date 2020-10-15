Высший совет правосудия уволил двух судей Верховного суда

Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей Верховного суда Татьяну Шипулину и Валентину Журавель.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українськi Новини.

15 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей Верховного Суда с должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.

ВсП принял решение уволить Шипулину с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Журавель с должности судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать исключительно на государственном языке во время исполнения своих полномочий.

Зарплата 20 судей Верховного Суда за июль составила от 357 тыс. гривен до 742 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом доплат, отпускных, материальной помощи и с учетом ограничений размера зарплат чиновников.

Кроме того, зарплата главы Верховного Суда Валентины Данишевской за июль составила 507 087 гривен.

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