Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен

В то время, как самая большая зарплата судей Конституционного Суда в июле – почти 400 тыс. гривен, зарплата 20 судей Верховного Суда за июль составила от 357 тыс. гривен до 742 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.

Судья Всеволод Князев получил 542 тыс. гривен (в том числе оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Наталья Антонюк получила 375 тыс гривен (оклад - 84,3 тыс. гривен), Судья Татьяна Анцупова получила 445,7 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Светлана Бакулина 708 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Владимир Британчук получил 389,2 тыс. гривен (оклад - 85,6 тыс. гривен), судья Юрий Власов получил 685,4 тыс. гривен (оклад - 90,6 тыс. гривен), судья Михаил Грыцив получил 742,2 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Дмитрий Гудыма получил 501,2 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Жанна Еленина получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Золотников получил 644 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Елена Кибенко получила 620,6 тыс. гривен (оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Леонид Лобойко получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Наталья Лященко получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Прокопенко получил 589 тыс. гривен (оклад - 25,7 тыс. гривен), судья Виктор Пророк получил 357,2 тыс. гривен с окладом 42,8 тыс. гривен, судья Лариса Рогач получила 687,4 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Елена Сытник получила почти 500 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Олег Ткачук получил 615,8 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Виталий Уркевич получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александра Яновская получила 680,3 тыс. гривен (оклад - 101,5 тыс. гривен).

Зарплата указана с учетом доплат, отпускных, материальной помощи и с учетом ограничений размера зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" на время карантина.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата главы Верховного Суда Валентины Данишевской за июль составила 507 087 гривен.

Тем временем, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий за июнь получил 92,7 тыс. гривен зарплаты, за июль 64 тыс. гривен.

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