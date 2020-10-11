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11 октября 2020, воскресенье, 08:14 2152
Судебная власть 2020-10-11T09:00:01+03:00
Українські Новини
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке

Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке

Валерия Драгомирова
Верховный Суд, Государственный язык, Украинский язык
Верховный суд Украины Фото: Судова влада
Верховный суд Украины Фото: Судова влада

Верховный Суд определил, что Президент Украины обязан разговаривать исключительно на государственном языке во время исполнения своих полномочий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда, передают Українськi Новини.

"Верховный Суд признал, что Президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей", - говорится в нем.

Согласно сообщению, лицо обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным общение Президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке по всей территории Украины при осуществлении своих полномочий.

Указывается, что Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

"Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая Палата Верховного Суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей Президент обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, Президент несет политическую, а не юридическую ответственность", - добавлено в сообщении.

Большая Палата Верховного Суда закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября Пленум Верховного Суда обратился к Конституционному Суду разъяснить, можно ли привлекать Президента к административной ответственности.


Тем временем средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен. 

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