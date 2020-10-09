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09 октября 2020, пятница, 13:07 45
Экономика 2020-10-09T13:09:07+03:00
Українські Новини
Банки не будут работать в выходной 14 октября, - НБУ

Банки не будут работать в выходной 14 октября, - НБУ

Анна Рудык
НБУ, День защитника Украины, выходные в октябре, Работа банков, выходные в октябре 2020
Календарь. Фото: ulet.pro
Календарь. Фото: ulet.pro

В то время, как украинцев на следующей неделе ждет три дня выходных, банки не будут работать в среду, 14 октября. Об этом свидетельствуют данные графика НБУ по установлению рабочих и выходных дней на 2020 год, передают Українські Новини.

Так, в среду, 14 октября банковская система работать не будет.

Согласно календарю, банки до конца текущего года также будут выходными в пятницу, 25 декабря.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе, 14 октября, в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины, а также День украинского казачества. В связи с Днем защитника Украины предусмотрен официальный выходной. Таким образом, украинцы будут отдыхать один день среди недели и еще два - на выходных.

14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен "День защитника Украины". Одновременно был отменён указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. 5 марта 2015 года Верховная Рада Украины объявила 14 октября выходным днём. В 2017 году Президент Украины подписал закон о назначении выходным днем в Украине 25 декабря и отмене выходного дня 2 мая.

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