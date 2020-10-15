На Броварском проспекте в Киеве частично ограничили движение

Вслед за частичным ограничением движения на Днепровском спуске в Киеве, в столице также частично ограничат движение на Броварском проспекте. Об этом сообщает КГГА. Сообщается, что движение там будет частично ограничено 15 октября до 19:00 и 16 октября с 8:00 до 19:00 в связи с ремонтными работами. "На части Броварского проспекта продолжается средний ремонт. Обновляют покрытие на участке между остановками "Военный городок" и "Птицефабрика". 15 и 16 октября будут укладывать верхний слой покрытия. Во время работ движение частично ограничено. В коммунальной корпорации приносят извинения за неудобства", – сообщают в КГГА. На Броварском проспекте в столице частично ограничили движение в связи с ремонтом дороги. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, на проспекте Степана Бандеры в столице движение будет частично ограничено до 20 октября. Также в Киеве частично ограничено движение на улице Бульварно-Кудрявской. Кроме того, на Бакинской улице в столице движение частично ограничили до 20 октября.