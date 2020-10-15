На Броварском проспекте в Киеве частично ограничили движение

Движение на Броварском проспекте в столице частично ограничили. Фото: pixabay

Движение на Броварском проспекте в столице частично ограничили. Фото: pixabay

Вслед за частичным ограничением движения на Днепровском спуске в Киеве, в столице также частично ограничат движение на Броварском проспекте. Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что движение там будет частично ограничено 15 октября до 19:00 и 16 октября с 8:00 до 19:00 в связи с ремонтными работами.

"На части Броварского проспекта продолжается средний ремонт. Обновляют покрытие на участке между остановками "Военный городок" и "Птицефабрика".

15 и 16 октября будут укладывать верхний слой покрытия.

Во время работ движение частично ограничено.

В коммунальной корпорации приносят извинения за неудобства", – сообщают в КГГА.

На Броварском проспекте в столице частично ограничили движение в связи с ремонтом дороги. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, на проспекте Степана Бандеры в столице движение будет частично ограничено до 20 октября.

Также в Киеве частично ограничено движение на улице Бульварно-Кудрявской.

Кроме того, на Бакинской улице в столице движение частично ограничили до 20 октября.

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