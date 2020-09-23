На улице Бульварно-Кудрявской в Киеве на месяц частично ограничили движение

Вслед за частичным ограничением движение на улице Борщаговской в Киеве, также в столице частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской. Об этом сообщает КГГА. Так, движение на улице Бульварно-Кудрявской в центре Киева будет частично ограничено до 27 октября. "На улице Бульварно-Кудрявской начинается средний ремонт. Обновлять дорожное покрытие будут на участке между улицами Дмитриевской и Гоголевской. Во время работ движение будет ограничено частично", – сообщают в КГГА. Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", которая совершает ремонт дороги на улице Бульварно-Кудрявской, приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть особо внимательными на этом участке дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций. Частичное ограничение движения на улице Бульварно-Кудрявской. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, на улице Дегтяревской в столице частично ограничили движение до 3 октября. Кроме того, до 5 октября в Киеве также частично ограничили движение на улице Бальзака. Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение в связи с ремонтом деформационных швов и бетонных конструкций.