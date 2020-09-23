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23 сентября 2020, среда, 10:33 626 Карта
Общество 2020-09-23T11:00:02+03:00
Українські Новини
На улице Бульварно-Кудрявской в Киеве на месяц частично ограничили движение

На улице Бульварно-Кудрявской в Киеве на месяц частично ограничили движение

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
На улице Бульварно-Кудрявской ремонт дороги до 27 октября. Фото: Pixabay
На улице Бульварно-Кудрявской ремонт дороги до 27 октября. Фото: Pixabay

Вслед за частичным ограничением движение на улице Борщаговской в Киеве, также в столице частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской. Об этом сообщает КГГА.

Так, движение на улице Бульварно-Кудрявской в центре Киева будет частично ограничено до 27 октября.

"На улице Бульварно-Кудрявской начинается средний ремонт. Обновлять дорожное покрытие будут на участке между улицами Дмитриевской и Гоголевской.

Во время работ движение будет ограничено частично", – сообщают в КГГА.

Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", которая совершает ремонт дороги на улице Бульварно-Кудрявской, приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть особо внимательными на этом участке дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Частичное ограничение движения на улице Бульварно-Кудрявской. Карта: КГГАЧастичное ограничение движения на улице Бульварно-Кудрявской. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, на улице Дегтяревской в столице частично ограничили движение до 3 октября.

Кроме того, до 5 октября в Киеве также частично ограничили движение на улице Бальзака.

Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение в связи с ремонтом деформационных швов и бетонных конструкций.

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