Движение на проспекте в Подольском районе Киева частично ограничат на 2 недели

На проспекте Бандеры в Киеве частично ограничат движение. Фото: kievvlast.com.ua

На проспекте Бандеры в Киеве частично ограничат движение. Фото: kievvlast.com.ua

Вслед за информацией о том, что в Киеве на улице Бакинской 6 октября частично ограничили движение на 2 недели, стало известно, что на проспекте Степана Бандеры в столице движение будет частично ограничено до 20 октября. Об этом сообщает КГГА.

Так, сообщается, что движение на проспекте Степана Бандеры в Киеве частично ограничат в 01:00 7 октября до 20 октября.

"По информации коммунальной корпорации, на проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта. Магистраль обновлено от Северного моста до Оболонского проспекта.

В ночь на 7 октября дорожники начнут ремонт на следующей части проспекта. Работы продлятся на участке от улицы Телиги до железнодорожной станции "Зенит".

Во время работ движение будет ограничено частично.

В коммунальной корпорации извинения за неудобства", – сообщают в КГГА.

Движение на проспекте Степана Бандеры в Киеве частично ограничат на 2 недели. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, в столице на Южном мосту частично ограничено движение до 15 октября.

Также на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве также частично ограничили движение до 27 октября в связи с ремонтом дороги.

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