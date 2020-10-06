Движение на проспекте в Подольском районе Киева частично ограничат на 2 недели

Вслед за информацией о том, что в Киеве на улице Бакинской 6 октября частично ограничили движение на 2 недели, стало известно, что на проспекте Степана Бандеры в столице движение будет частично ограничено до 20 октября. Об этом сообщает КГГА. Так, сообщается, что движение на проспекте Степана Бандеры в Киеве частично ограничат в 01:00 7 октября до 20 октября. "По информации коммунальной корпорации, на проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта. Магистраль обновлено от Северного моста до Оболонского проспекта. В ночь на 7 октября дорожники начнут ремонт на следующей части проспекта. Работы продлятся на участке от улицы Телиги до железнодорожной станции "Зенит". Во время работ движение будет ограничено частично. В коммунальной корпорации извинения за неудобства", – сообщают в КГГА. Движение на проспекте Степана Бандеры в Киеве частично ограничат на 2 недели. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, в столице на Южном мосту частично ограничено движение до 15 октября. Также на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве также частично ограничили движение до 27 октября в связи с ремонтом дороги.