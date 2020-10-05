На Бакинской улице в Киеве на 2 недели частично ограничат движение

На улице Бакинской в Киеве на 2 недели частично ограничат движение. Фото: pixabay

На улице Бакинской в Киеве на 2 недели частично ограничат движение. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, в Киеве частично ограничили движение на Южном мосту, стало известно, что в столице также частично ограничат движение на улице Бакинской в Шевченковском районе. Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что движение будет частично ограничено с 6 по 20 октября.

"На улице Бакинской начинается средний ремонт. Обновлять покрытие будут на участке между улицей Ольжича и домом № 37.

Во время работ движение частично ограничат. В коммунальной корпорации извинения за неудобства", – сообщают в КГГА.

Движение на улице Бакинской в Киеве частично ограничат с 6 по 20 октября в связи с ремонтом дороги. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве частично ограничили движение до 27 октября.

Также движение частично ограничено на проспекте Лобановского в столице. Ремонт планируют закончить там 11 октября.

Кроме того, ремонт дороги осуществляется на улице Новоконстантиновской в Киеве. Там движение частично перекрыто до 31 октября.

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