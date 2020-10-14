В Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки. Данные по регионам

13 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 590 до 276 177, количество умерших от заболевания - на 107 человек до 5 229 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 8,9%, новых летальных случаев - осталось на том же уровне.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 14 октября в Украине зарегистрировано 276 177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 229 летальных, 118 699 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 5 590 новых случая заболевания, выздоровели 2 137 человек, умерли 107 человек.

Таким образом, 13 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 590 против 2 137.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 13 октября составило 152 249 человека, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (28 512), Харьковской (26 262) и Львовской областях (23 474).

В Одесской области зафиксировано 17 349 случаев COVID-19, в Черновицкой - 16 828 случаев, Тернопольской – 16 478, Ивано-Франковской - 15 765, Ривненской – 15 026, Киевской – 11 751, Закарпатской - 11 169, Волынской - 10 140, Днепропетровской - 9 614, Хмельницкой - 9 491, Житомирской - 8 861, Винницкой - 7 845 случаев.

7 712 случаев выявлены в Сумской области, 6 247 случаев - в Донецкой, 6 047 случаев - в Черкасской, 6 038 случаев - в Черниговской, 5 900 случаев - в Запорожской, 5 093 случаев - в Полтавской, 5 052 случая - в Николаевской, 2 112 случаев - в Херсонской, 2 015 случаев - в Луганской и 1 396 случаев - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями.

Тем временем Кабмин запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

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