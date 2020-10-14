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14 октября 2020, среда, 19:29 293
Президент 2020-10-14T20:15:01+03:00
Українські Новини
Арахамия заявил, что на выборах отрепетируют разные техники проявления народовластия

Арахамия заявил, что на выборах отрепетируют разные техники проявления народовластия

Ольга Фандорина
Опрос, Экзит-полл, Владимир Зеленский, Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия назвал анонсированный Президентом Владимиром Зеленским опрос общественного мнения в день местных выборов 25 октября репетицией разнообразных техник проявления народовластия.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Там же есть инфраструктура уже, люди будут приходить на выборы и потому мы фактически репетируем разнообразные техники проявления народовластия… это просто большой опрос с точки зрения выборки, которая принимает в этом участие, юридической силы в этом никакой нет, но если выборка большая, то точность ответов растет. Я думаю, что мы будем много таких техник видеть в будущем – электронных и аналоговых," - пояснил Арахамия идею проведения опроса в день местных выборов.

Он напомнил, что в программе кандидата в Президенты Зеленского и в программе партии "Слуга народа" большой блок о народовластии и Зеленский вместе с партией готовятся это обещание внедрять в жизнь.

Глава фракции отметил, что анонсированный Зеленским опрос нельзя трактовать как консультативный референдум, так как он не имеет никаких юридических форм.

Арахамия также сообщил, что как айтишник советует и это сейчас прорабатывается, проводить электронные опросы, для выяснения мнения украинцев.

Он отказался назвать вопросы, которые будут вынесены 25 октября, отметив, что сам Зеленский будет ньюзмейкером в этом и буде ежедневно сообщать по одному вопросу.

Арахамия заверил, что в числе вопросов не будет вопроса о языке или о статусе Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям на избирательных участках 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

В среду Зеленский назвал первый из вопросов: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

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