Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках

Пока глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии, 59% опрошенных "Рейтингом" готовы защищать Украину с оружием в руках в случае возникновения угрозы

59% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

"59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 таких респондентов было 56%, 2017% - 54%, 2012 - 33%)", - говорится в результатах.

Подчеркнуто, что относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября отмечается День украинского казачества и День защитника Украины. День защитника украинцы отмечают начиная с 2014 года, с 2015 года этот день является нерабочим.

14 октября еще отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.



Кроме того, какие мероприятия проходят в Киеве в этот день.

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