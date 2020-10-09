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  • УПА подали заявку на проведение 3-тысячного марша в центре Киева на день защитника Украины
09 октября 2020, пятница, 16:58 22
Политика 2020-10-09T16:58:05+03:00
Українські Новини
УПА подали заявку на проведение 3-тысячного марша в центре Киева на день защитника Украины

УПА подали заявку на проведение 3-тысячного марша в центре Киева на день защитника Украины

Ольга Фандорина
КГГА, Марш, ОУН-УПА, Марш УПА, День защитника Украины
Марш УПА. Фото: delo.ua
Марш УПА. Фото: delo.ua

Киевская городская государственная администрация (КГГА) получила заявку на проведение  марша УПА в 3 тыс. человек в центре города 14 октября, в День защитника.

Об этом говорится в ответе департамента общественных коммуникаций КГГА на запрос Українських Новин.

Всего по состоянию на 9 октября КГГА получила 3 заявки на проведение массовых мероприятий.

Так, общественная организация "Правый сектор" намерена провести марш патриотов Украины "Марш УПА", количество заявленных участников - 3 тыс.

Марш планируется провести с 12:00 до 15:00 по маршруту "памятник Тарасу Шевченко - бульвар Шевченко - ул. Крещатик - ул. Институтская - Офис Президента".

Кроме того, всеукраинское объединение "Свобода" заявило о проведении спортивно-развлекательного мероприятия с 10:00 до 17:00 на 100 человек на ул. Оноре де Бальзака.

Также гражданское объединение "Центр гуманитарных миссий" намерено провести велопробег с 9:00 до 13:00 по маршруту "Михайловская площадь - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

ак сообщали Українськi Новини, в 14:00 около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева. Позже возле Офиса Президента "Правый сектор" обклеил здание ОП портретами воинов, которые погибли в АТО. Уже в 16:00 около 5 тыс. активистов начали "марш против капитуляции" в центре Киева


Кроме того, в Киеве уже закончился марш в поддержку Маркива

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