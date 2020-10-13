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13 октября 2020, вторник, 05:45 595
Общество 2020-10-13T07:45:02+03:00
Українські Новини
Ко Дню защитника почти 30 тыс. киевлян получат матпомощь. Кому начислят выплаты

Ко Дню защитника почти 30 тыс. киевлян получат матпомощь. Кому начислят выплаты

Анна Рудык
Небесная сотня, Социальные выплаты, Материальная помощь, День защитника Украины
Выплаты
Выплаты

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила выплатить 0,8–1,5 тыс. гривен единоразовой помощи 29 тыс. киевлян, в частности семьям Героев Небесной сотни, участникам боевых действий на Донбассе, волонтерам, ко Дню защитника 14 октября.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Помощь также получат переселенцы с Донбасса, пребывающие на учете и проживающие в Киеве.

По 1,5 тыс. гривен получат члены семей погибших участников "Революции достоинства" или погибших в ходе боевых действий на востоке Украины (в том числе и семьи волонтеров), а также лица, получившие ранения в ходе "Революции достоинства" и боевых действий на Донбассе.

По 1 тыс. гривен выплатят киевлянам, получившим тяжкие телесные повреждения во время "Революции достоинства".

Помощь в размере 800-900 гривен получат киевляне, которые получили травмы средней тяжести во время "Революции достоинства", и киевляне-участники АТО, бойцы-добровольцы.

Выплаты будут осуществлены в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как сообщали Українськi Новини, на этой неделе украинцев ждет дополнительный выходной в связи с государственным праздником.

Также мы писали, будут ли работать банки в День защитника Украины.

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