На следующей неделе украинцев ждет три выходных

На следующей неделе в связи с государственным праздником украинцев ожидает три выходных дня. Українські Новини расскажут об официальных днях отдыха.

Так, на следующей неделе,14 октября, в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины, а также День украинского казачества. В связи с Днем защитника Украины предусмотрен официальный выходной. Таким образом, украинцы будут отдыхать один день среди недели и еще два - на выходных.

Кроме того, вторник, 13 октября, должен быть предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час.

Также 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который является одним из 12 великих церковных праздников в году.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов.

Тем временем климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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