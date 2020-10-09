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09 октября 2020, пятница, 06:00 3758
Общество 2020-10-09T06:00:01+03:00
Українські Новини
На следующей неделе украинцев ждет три выходных

На следующей неделе украинцев ждет три выходных

Анна Рудык
Выходные, Покров Пресвятой Богородицы, День защитника, День защитника Украины, выходные в октябре 2020
Календарь. Фото: pixabay
Календарь. Фото: pixabay

На следующей неделе в связи с государственным праздником украинцев ожидает три выходных дня. Українські Новини расскажут об официальных днях отдыха.

Так, на следующей неделе,14 октября, в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины, а также День украинского казачества. В связи с Днем защитника Украины предусмотрен официальный выходной. Таким образом, украинцы будут отдыхать один день среди недели и еще два - на выходных.

Кроме того, вторник, 13 октября, должен быть предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час.

Также 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который является одним из 12 великих церковных праздников в году.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов. 

Тем временем климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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