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12 октября 2020, понедельник, 06:00 385
Экономика 2020-10-12T06:00:02+03:00
Українські Новини
Будут ли работать банки в День защитника Украины. В НБУ дали ответ

Будут ли работать банки в День защитника Украины. В НБУ дали ответ

Анна Рудык
НБУ, Банки, День защитника, День защитника Украины, выходные в октябре, Работа банков, выходные в октябре 2020
Календарь. Фото: pixabay
Календарь. Фото: pixabay

Банки не будут работать в среду, 14 октября, в связи с официальным праздничным выходным. Об этом свидетельствуют данные графика НБУ по установлению рабочих и выходных дней на 2020 год, передают Українські Новини.

Так, в среду, 14 октября банковская система работать не будет.

Согласно календарю, банки до конца текущего года также будут выходными в пятницу, 25 декабря.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен "День защитника Украины". Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. 5 марта 2015 года Верховная Рада Украины объявила 14 октября выходным днем. В 2017 году Президент Украины подписал закон о назначении выходным днем в Украине 25 декабря и отмене выходного дня 2 мая.

Тем временем 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины, а также День украинского казачества. В связи с Днем защитника Украины предусмотрен официальный выходной. Таким образом, украинцы будут отдыхать один день среди недели и еще два - на выходных.

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