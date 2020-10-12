После Беларуси Зеленский захотел провести Олимпийские игры уже с Польшей

Не только президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда заверили в уважении к исторической памяти, но также Зеленский уверен, что между Украиной и Польшей не может быть никаких споров, кроме одного: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу.

Об этом он заявил на брифинге с Президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве, передают Українськi Новини.

"Мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, чем в мире, согласии, дружбе и главное - взаимоуважении. Мы должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают немало наших недругов. Всем им мы можем сказать только одно: не дождетесь. Я уверен, что между нашими странами не может быть вообще никаких споров, кроме одного: в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу", - сказал он.

В 2019 году в ходе форума регионов Украины и Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Зеленский предложил подумать над подачей заявки на совместное проведение Олимпийских игр.

В 2020 Зеленский отменил запланированный визит в Беларусь для участия с Лукашенко в форуме регионов из-за неприятия белорусским обществом результатов выборов Президента.

В ходе официального визита в Украину в понедельник Дуда подписал с Зеленским совместное заявление, в котором оба президента "акцентируют на праве граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов".

Как сообщали Українськi Новини, Украина решила открыть в Польше еще одно генконсульство в 2021 году.

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