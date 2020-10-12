подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • После Беларуси Зеленский захотел провести Олимпийские игры уже с Польшей
12 октября 2020, понедельник, 16:16 51
Политика 2020-10-12T16:42:06+03:00
Українські Новини
После Беларуси Зеленский захотел провести Олимпийские игры уже с Польшей

После Беларуси Зеленский захотел провести Олимпийские игры уже с Польшей

Виолетта Чайковская
Польша, Анджей Дуда, Олимпийские игры, Александр Лукашенко, Беларусь, Олимпиада, Лукашенко, ЧМ по футболу, Украина-Польша, Украина Беларусь, Дуда, чемпионат мира по футболу, Зимние Олимпийские игры, Владимир Зеленский, Зеленский
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Не только президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда заверили в уважении к исторической памяти, но также Зеленский уверен, что между Украиной и Польшей не может быть никаких споров, кроме одного: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу.

Об этом он заявил на брифинге с Президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве, передают Українськi Новини.

"Мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, чем в мире, согласии, дружбе и главное - взаимоуважении. Мы должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают немало наших недругов. Всем им мы можем сказать только одно: не дождетесь. Я уверен, что между нашими странами не может быть вообще никаких споров, кроме одного: в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу", - сказал он.

В 2019 году в ходе форума регионов Украины и Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Зеленский предложил подумать над подачей заявки на совместное проведение Олимпийских игр.

В 2020 Зеленский отменил запланированный визит в Беларусь для участия с Лукашенко в форуме регионов из-за неприятия белорусским обществом результатов выборов Президента.

В ходе официального визита в Украину в понедельник Дуда подписал с Зеленским совместное заявление, в котором оба президента "акцентируют на праве граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов".

Как сообщали Українськi Новини, Украина решила открыть в Польше еще одно генконсульство в 2021 году.

Больше новостей о: Польша Анджей Дуда Олимпийские игры Александр Лукашенко Беларусь Олимпиада Лукашенко ЧМ по футболу Украина-Польша Украина Беларусь Дуда чемпионат мира по футболу Зимние Олимпийские игры Владимир Зеленский Зеленский

В Беларуси заявили о начале второй волны коронавир...
МИД пояснил, почему Зеленский отменил визит в Бела...
Офис Президента связал ситуацию с хасидами на гран...
Зеленский собрал разведчиков и силовиков на закрыт...
Блокировка российских приложений Google и Apple может "заблочить" другие программы
В Киеве за сутки выявили 487 новых случаев коронавируса. Данные по районам
Новости
В Чернобыльской зоне отчуждения отремонтируют дороги 16:47
Дуда и Зеленский заверили друг друга в уважительной политике по отношению к совместной исторической памяти 16:33
После повышения гривна начала снижаться в цене. Официальный курс нацвалюты на 13-14 октября 16:32
Юрий Бойко и Николай Скорик у Дома профсоюзов в Одессе. Фото: zagittya.com.ua
Бойко и Скорик возложили цветы к Дому профсоюзов в Одессе, где произошла трагедия 2 мая 16:29 Фото
В Луганской области в течение одной ночи обнаружили четыре трупа с похожими травмами 16:16
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
больше новостей
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok