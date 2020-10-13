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  • Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией, которой не может забить уже 17 лет. Где смотреть матч
13 октября 2020, вторник, 08:48 521
Спорт 2020-10-13T10:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией, которой не может забить уже 17 лет. Где смотреть матч

Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией, которой не может забить уже 17 лет. Где смотреть матч

Александр Савич
Футбол, Сборная Украины, Сборная Испании, Лига наций, Национальная сборная Украины по футболу
Сборная Украины сыграет с испанцами 13 октября. Фото: UEFA
Сборная Украины сыграет с испанцами 13 октября. Фото: UEFA

Вслед за поражением сборной Украины в матче со сборной Германии, сегодня, 13 октября, наша национальная сборная сыграет со сборной Испании в рамках Лиги наций. Об этом сообщает УЕФА.

Сегодня, 13 октября, сборная Украины завершает неделю матчей с тремя последними чемпионами мира по футболу матчем со сборной Испании. До этого наша сборная уступила французам (1:7) и немцам (1:2).

В результате последней встречи с испанцами, которая состаялась в сентябре в Мадриде, сборная Украина проиграла со счетом 4:0. Украинцы не могут забить испанцам уже в четырех матчах кряду.

Последним игроком сборной Украины, который забивал сборной Испании, был нынешний тренер сборной Андрей Шевченко, и случилось это в 2003 году. Таким образом, Украина не может забить Испании уже 17 лет.

Матч состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи в 21:45.

Прямая трансляция матча на телеканалах "Футбол 1" и "Украина".

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Испании. На ее победу коэффициент – 1.38. На победу сборной Украины – 8.60, а на ничью – 5.30.

Как сообщали Україські новини, сборная Украины проиграла сборной Франции 1:7.

Также Зеленский хочет провести Олимпийские игры совместно с Польшей.

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