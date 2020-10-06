Сборная Украины теряет еще двух вратарей перед матчем с французами. У Лунина и Панькива выявили коронавирус

Коронавирус выявили не только у главного вратаря сборной Украины Андрея Пятова. Сегодня стало известно, что голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительный тест.

Об этом в Twitter написал журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Кроме футболистов COVID-19 выявили у персонала сборной. Введен строгий масочный режим: маски можно снимать только во время еды и в номере. Однако сохраняется риск, что матч с Францией могут отменить.

Встреча между сборными Франции и Украины должна состояться 7 октября.

У збірної України на матч із Францією залишається лише один голкіпер. Адже тести Луніна і Паньківа на COVID-19, на жаль, дали позитивний результат. — Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020

Как сообщали Українські Новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" заработало €32 млн.

Позднее "Шахтер" разошелся ничьей 2:2 с "Десной" из Черкасс, а киевское "Динамо" сыграло 1:1 с луганской "Зарей".

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