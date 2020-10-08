Сборная Украины с разгромным счетом уступила действующему чемпиону мира

В товарищеском матче сборная Украины со счетом 7:1 уступила действующему чемпиону мира – сборной Франции. Французы сразу захватили преимущество: Камавинга парашютом через себя забил быстрый гол на 9-ой минуте. Юбиляр этого матча – Оливье Жиру – дважды отметился в этой встрече. А в середине встречи Миколенко забил в собственные ворота. Во втором тайме сборная Украины перегруппировалась и поверила в свои силы. Виктор Цыганков, который усилил команду в перерыве, забил первый гол, размочив счет. Однако уже меньше, чем через 10 минут Корентен Толиссо увеличил счет в матче против сборной Украины. В конце встречи Мбаппе отправил мяч под перекладину, сделав счет 6:1. Финальную точку в поединке поставил Гризман, не оставив шансов Георгию Бущану и завершив поединок со счетом 7:1. Как сообщали Українські новини, болельщики в Киеве смогут посетить матчи сборной с Германией и Испанией. Накануне встречи коронавирус подтвердили сразу у двух вратарей сборной Украины. Запаным вратарем стал завершивший несколько лет назад спортивную карьеру Александр Шовковский.