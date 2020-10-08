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08 октября 2020, четверг, 00:08 45
Спорт 2020-10-08T00:45:27+03:00
Українські Новини
Сборная Украины с разгромным счетом уступила действующему чемпиону мира

Сборная Украины с разгромным счетом уступила действующему чемпиону мира

Кира Молчанова
Футбол, Сборная Украины, Сборная Франции

В товарищеском матче сборная Украины со счетом 7:1 уступила действующему чемпиону мира – сборной Франции.

Французы сразу захватили преимущество: Камавинга парашютом через себя забил быстрый гол на 9-ой минуте. Юбиляр этого матча – Оливье Жиру – дважды отметился в этой встрече. А в середине встречи Миколенко забил в собственные ворота.

Во втором тайме сборная Украины перегруппировалась и поверила в свои силы. Виктор Цыганков, который усилил команду в перерыве, забил первый гол, размочив счет. Однако уже меньше, чем через 10 минут Корентен Толиссо увеличил счет в матче против сборной Украины. В конце встречи Мбаппе отправил мяч под перекладину, сделав счет 6:1.

Финальную точку в поединке поставил Гризман, не оставив шансов Георгию Бущану и завершив поединок со счетом 7:1.

Как сообщали Українські новини, болельщики в Киеве смогут посетить матчи сборной с Германией и Испанией.

Накануне встречи коронавирус подтвердили сразу у двух вратарей сборной Украины. Запаным вратарем стал завершивший несколько лет назад спортивную карьеру Александр Шовковский.

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