Переболевший коронавирусом Кернес в сентябре заработал 16,9 тыс. гривен

Оклад мэра Харькова Геннадия Кернеса, который недавно выздоровел от коронавируса, в сентябре составил 16 940 гривен.

Об этом говорится в ответе Харьковского городского совета на запрос Українських Новин.

Оклад первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова составил 15,5 тыс. гривен.

Оклад заместителя мэра - управляющей делами исполнительного комитета городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили, заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, заместителя по вопросам семьи, молодежи и спорта Константина Лобойченко, заместителя по вопросам правового обеспечения Марины Стаматиной, заместителя по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяны Овинниковой, заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, заместителя по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовоза, заместителя по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота составил по 14,2 тыс. гривен.

При этом Харьковский горсовет отказался сообщить размер зарплаты с надбавками.

"При рассмотрении запроса установлено, что этот запрос содержит просьбу предоставить доступ к персональным данным, поэтому такое рассмотрение осуществлено с учетом предписаний закона Украины "О защите персональных данных"... Не относятся к информации с ограниченным доступом только персональные данные, указанные в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления...", - говорится в нем.

Также отмечается, что только физическое лицо, которого касается конфиденциальная информация, в соответствии с конституционным и законодательным регулированием права лица на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации имеет право свободно, по своему усмотрению определять порядок ознакомления с ней других лиц, государства и органов местного самоуправления, а также право на сохранение ее в тайне.

Как сообщали Українськi Новини, Кернес заболел коронавирусом.

17 сентября он был доставлен в немецкую клинику "Шарите" в тяжелом состоянии.

Кернес потратил 4,12 млн гривен на лечение и 1,75 млн гривен на транспортировку в Германию.

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